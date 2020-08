Die Colorado Avalanche müssen wohl länger auf Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer verzichten. "Grubauer ist raus. Ich weiß nicht, für wie lange. Aber er wird sicher nicht spielen", sagte Avalanche-Trainer Jared Bednar vor dem zweiten Playoff-Duell in der nordamerikanischen Liga NHL mit den Dallas Stars am Montagabend. Bednar kündigte weitere Untersuchungen für den 28-Jährigen an, der tags zuvor bei der 3:5-Niederlage zum Auftakt der zweiten Playoff-Runde nach einem Schuss zusammengezuckt und auf dem Eis liegen geblieben war. Angaben zur Art der Verletzung gab es auch am Montag zunächst nicht.