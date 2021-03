Claus Gröbner wird neuer Generalsekretär des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und übernimmt damit künftig die Verantwortung für den administrativen Bereich der Verbandsarbeit. Der 47-Jährige nimmt seine Tätigkeit zum 1. Mai auf, wie der DEB am Mittwoch mitteilte. Gröbner arbeitete fast zehn Jahre in leitenden Positionen in der Deutschen Eishockey Liga, zuletzt als Geschäftsführer beim ERC Ingolstadt, mit dem er 2014 die deutsche Meisterschaft feierte. Zuvor war der diplomierte Sportökonom auch beim EHC Red Bull München tätig und gehörte der Bewerbungsgesellschaft für die Olympischen Winterspiele 2018 in München an. "Nach vielen spannenden Jahren in der DEL freue ich mich, nun im Verband die Zukunft des deutschen Eishockeys mitgestalten zu können", sagte Gröbner. "Dank der starken Leistungen der Nationalmannschaften hat das Eishockey in den vergangenen Jahren zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Diese Begeisterung müssen wir gerade im Hinblick auf eine weiterhin nachhaltige Nachwuchsarbeit nutzen." Außerdem liege ihm das Frauen-Eishockey am Herzen. Nach der Freistellung von Sportdirektor Stefan Schaidnagel im Dezember verfolgt der DEB mit Gröbners Berufung die angekündigte Trennung des administrativen und sportlichen Bereichs in der Geschäftsführung. Den sportlichen Bereich leitet vorerst der bisherige Frauen-Bundestrainer Christian Künast.