Der deutsche Eishockey-Torhüter Thomas Greiss steht mit den New York Islanders vor dem Einzug ins Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL. Die Islanders gewannen am Sonntag in Toronto 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) gegen die Philadelphia Flyers und führen in der Playoff-Serie nun mit 3:1 Siegen. Damit fehlt den Islanders noch ein Erfolg. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl kam erneut nicht zum Einsatz.

Greiss stand zum ersten Mal seit dem Wiederbeginn der NHL-Saison nach der Corona-Pause von Beginn an im Tor, er parierte 36 Schüsse. "Man weiß nie, was passieren wird und muss immer bereit sein", sagte er nach seinem ersten Playoff-Start seit 2016. Trainer Barry Trotz begründete den Wechsel zwischen den Pfosten mit drei Spielen in vier Tagen: "Da war Thomas definitiv die beste Lösung. Er war heute herausragend." Der 34 Jahre alte Füssener war in den diesjährigen Playoffs zuvor nur im zweiten Spiel der Serie gegen die Flyers (3:4 nach Verlängerung) zum Einsatz gekommen, als er im ersten Drittel den Stammtorhüter Semjon Warlamow nach drei frühen Gegentoren ersetzte.

Die Colorado Avalanche stehen ohne ihren verletzten deutschen Stammtorhüter Philipp Grubauer dagegen vor dem Aus. Nach dem 4:5 gegen die Dallas Stars liegt Colorado in der Serie 1:3 zurück.