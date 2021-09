Der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Franz Reindl, ist bei der Wahl zum Präsidenten des Eishockey-Weltverbandes IIHF gescheitert. Auf dem Halbjahreskongress in Sankt Petersburg erhielt der 66-Jährige, der zuvor als Favorit gehandelt worden war, im entscheidenden Wahlgang nur 39 Stimmen, 67 Stimmen gingen an den in Kanada geborenen Franzosen Luc Tardif, 68. Der ehemalige Profi Tardif ist damit Nachfolger des Schweizers René Fasel, der nach 27 Jahren an der IIHF-Spitze abtrat. In der ersten der vier Wahlrunden hatten Reindl und Tardif mit je 29 Stimmen noch gleichauf gelegen.

Der ehemalige Nationalspieler Reindl, seit 2014 DEB-Präsident, hatte sich nach 23 Jahren in diversen IIHF-Posten um das höchste Amt im Welteishockey beworben - letztlich ohne Erfolg. Später verlor Reindl auch die Wahl um den Posten des Vize-Präsidenten für Europa und Afrika, mit 44:61 Stimmen gegen Henrik Bach Nielsen aus Dänemark. Erst im letzten Durchgang sicherte sich Reindl zumindest den Verbleib im IIHF-Council, dem erweiterten Vorstand des Weltverbandes.

Reindl war unter anderem mit dem Plan angetreten, die großen Profiligen, vor allem die nordamerikanische NHL, stärker in den Weltverband einzubinden. Gegen den Garmisch-Partenkirchener waren in Sankt Petersburg auch Bach Nielsen, der Tscheche Petr Briza und der Belarusse Sergej Gontscharow angetreten, die jedoch in den ersten Wahlgängen ausschieden. Nach seiner Wahlniederlage im Duell mit Tardif, der jahrelang Schatzmeister der IIHF war, zeigte sich Reindl als fairer Verlierer: "Gratulation an Luc für den großen Erfolg in diesen Playoffs. Ich wünsche dir das Beste", sagte er.

Detailansicht öffnen Der neue Chef des Weltverbands IIHF: Luc Tardif. (Foto: Franck Fife/AFP)

Reindl kann damit vorerst als Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes im Amt bleiben. Bei der Präsidiumswahl im kommenden Jahr will Reindl allerdings nicht mehr antreten. Neben dem langjährigen DEB-Funktionär scheidet dann auch der für Finanzen zuständige Berthold Wipfler aus. Unklar ist bislang, wie es danach strukturell und personell beim DEB weitergeht.

Reindl hatte zuletzt viel Zeit und Aufwand in den Wahlkampf investiert. "Das Gefühl, das ich in den ganzen Gesprächen bekomme, ist sehr, sehr gut", hatte er noch Ende vergangener Woche gesagt - "Gefühl wählt aber nicht." Nach seiner aktiven Karriere war Reindl in Deutschland Co-Trainer und Interimscoach des Nationalteams gewesen, dann Sportdirektor, DEB-Generalsekretär und zwischendurch auch mal kaltgestellt - ehe er den Verband 2014 als Präsident übernahm. Nun setzte er alles auf die internationale Funktionärskarriere: "Was mir zugute kommt, ist die Entwicklung des deutschen Eishockeys. Der phänomenale Aufstieg wird registriert", hatte Reindl stolz verkündet. Tatsächlich überraschte die Nationalmannschaft mit Olympia-Silber 2018, auch spielen immer mehr Deutsche in der NHL.

In Deutschland muss Reindl sich wegen Zahlungen von einer DEB-Tochter rechtfertigen

Doch Reindls Verbandsführung stand zuletzt auch in der Kritik. Anfang Juni hatten der Spiegel und die Augsburger Allgemeine über umstrittene Zahlungen berichtet; dabei ging es unter anderem um ein Monatsgehalt von 9000 Euro, das Reindl als Geschäftsführer bei einer DEB-Tochter kassiert hat - während er als Präsident ehrenamtlich tätig ist. Reindl bestritt die Vorwürfe stets: Die Tätigkeit für die DEB-Tochter sei schon vor seiner Wahl zum DEB-Präsident "mein Job" gewesen, sagte er, "damit habe ich mein Geld verdient. Für meine Arbeit als Präsident gab es nie einen einzigen Cent." Der Vorwurf seiner Kritiker lautete hingegen: Ehrenamt und Beruf ließen sich da kaum noch voneinander trennen. Laut Spiegel beschäftigt sich inzwischen auch die Ethikkommission des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) mit dem Fall.

Ob all das Auswirkungen hatte in Sankt Petersburg? Seine Kandidatur hatte Reindl jedenfalls als "mein größtes Spiel" bezeichnet. Nun hat er es klar verloren.