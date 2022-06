Die Tölzer Löwen bauen nach dem Abstieg in die Oberliga auf einen alten Bekannten: Christoph Fischhaber kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Der 34- jährige Stürmer durchlief den Nachwuchs des EC Bad Tölz, nach elf Jahren im Herrenbereich wechselte er zum EV Landshut, zuletzt war er in der Bayernliga beim TEV Miesbach aktiv und sammelte in 40 Spielen 16 Tore und 44 Assists. Fischhaber bringt die Erfahrung von zwei DEL-Spielen, 53 DEL2-Partien und 585 Oberligaspielen mit. "Ich habe letzte Saison in Miesbach gemerkt, wie viel Spaß ich noch am Eishockey habe", sagte er. Löwen-Geschäftsführer Ralph Bader sagt: "Wir müssen in Bad Tölz kreativ sein. Warum in der Ferne suchen, wenn das Gute so nah ist.