Dank einer Gala von Eishockeyprofi Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihre Rekordserie in der nordamerikanischen Profiliga NHL ausgebaut. Der deutsche Nationalspieler war beim 4:2 gegen die ohne Philipp Grubauer angetretenen Seattle Kraken an allen vier Treffern beteiligt und stellte seine Saisonbestmarke ein. Die Kanadier bauten damit ihren Franchise-Rekord auf zwölf Erfolge nacheinander aus. Die Oilers drehten dabei einen 0:2-Rückstand aus dem ersten Drittel. Draisaitl erzielte im Powerplay den Ausgleich selbst und legte die anderen drei Tore auf. Damit steht er bei 50 Scorerpunkten in 41 Saisonspielen. Die Oilers liegen nach einem miserablen Start in der Pacific Division mittlerweile auf Rang drei, das würde für die Teilnahme an den Play-offs reichen.