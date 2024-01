Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers den nächsten Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL geschafft und den Klubrekord auf elf Erfolge nacheinander ausgebaut. Der Kölner leitete beim 4:2 gegen die Toronto Maple Leafs mit dem Treffer zum 1:2 die Aufholjagd ein. Für Draisaitl war es das 21. Saisontor. Die Oilers liegen nach einem miserablen Saisonstart in der Western Conference auf Rang sieben, der am Ende der Hauptrunde für die Playoffs berechtigen würde. Tim Stützle und die Ottawa Senators gaben beim 4:7 gegen Colorado Avalanche derweil einen Sieg durch vier Gegentore im Schlussdrittel aus der Hand. Stützle blieb ohne Scorerpunkt. Nationalspieler Lukas Reichel gewann mit den Chicago Blackhawks das Kellerduell gegen die San Jose Sharks 2:1 nach Penaltyschießen. Bei den Sharks fehlte der WM-Zweite Nico Sturm.