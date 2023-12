Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen Sieg in der NHL gefeiert. Der Eishockeyprofi aus Köln trug einen Treffer zum 6:3-Erfolg der Kanadier bei den New Jersey Devils bei. Draisaitl traf im Schlussdrittel zum 4:3 und führte sein Team damit auf den Erfolgsweg. Die vorherigen drei Partien hatte Edmonton verloren. Nach dem schwachen Saisonstart stimmt aber insgesamt die Form der vergangenen Wochen. Sieben der abgelaufenen zehn Partien entschieden die Oilers für sich und arbeiten sich in der Pacific Division wieder ans Tabellen-Mittelfeld heran. Ebenfalls jubeln konnte John-Jason Peterka, der mit den Buffalo Sabres 9:3 gegen die Toronto Maple Leafs gewann und eine Vorlage beisteuerte. Auch Tim Stützle gab einen Assist, konnte eine 4:6-Niederlage der Ottawa Senators bei der Colorado Avalanche aber nicht verhindern.