Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockeyprofi Leon Draisaitl sind in der NHL weiter nicht zu stoppen. Das Team aus Kanada setzte sich am Samstag 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) gegen die Nashville Predators durch und fuhr den 16. Sieg nacheinander ein. Damit müssen die Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Liga nur noch ein Spiel gewinnen, um den Rekord der Pittsburgh Penguins aus der Saison 1992/93 einzustellen. Auch die Columbus Blue Jackets gewannen in der Spielzeit 2016/17 16 Partien nacheinander.