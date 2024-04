Der ESC Planegg-Würmtal beantragt keine Lizenz mehr für die kommende Saison in der Frauen-Eishockey-Bundesliga. Mit dem Rückzug endet eine 30-jährige Ära mit 15 nationalen und internationalen Titeln für den deutschen Rekordmeister. Wie der Klub am Freitag mitteilte, erachteten die Verantwortlichen es als nicht möglich, "weiterhin den notwendigen Rahmen für einen geregelten, perspektivisch erfolgreichen Spielbetrieb mit sportlich konkurrenzfähigem Kader" in der höchsten deutschen Spielklasse zu organisieren. Planegg spielte die gesamte Zeit ohne eigene Spielstätte. "Die Situation ohne die bestehende Infrastruktur eines heimischen Stadions und des sich daraus ergebenden Umfelds an Partnern, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern lässt derzeit keinen anderen Entschluss zu", sagte ESC-Präsident Kevin Wüst.