Die Deutsche Eishockey Liga hat zum ersten Mal seit 2006 einen sportlichen Aufsteiger und startet mit 15 statt 14 Klubs am 9. September in die neue Saison. Wie die DEL am Freitag bei Veröffentlichung des Spielplans bekannt gab, erhält der sportlich qualifizierte DEL2-Meister Bietigheim Steelers die 15. Lizenz. Bietigheim hatte die Kassel Huskies, letzter sportlicher Aufsteiger 2006, im Finale im Mai nach 0:2-Rückstand in der Best-of-five-Serie noch mit 3:2 besiegt. Nach 2006 hatte es in der DEL nur Nachrücker für Klubs gegeben, die Pleite gegangen sind oder solche, die anderen Vereinen die Lizenz abgekauft haben.

Zum Auftaktspiel am 9. September bekommt es der deutsche Meister Eisbären Berlin mit Titelanwärter Red Bull München zu tun. Bietigheim eröffnet einen Tag später gegen Ingolstadt.