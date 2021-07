Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Stürmer Niklas Postel verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, erhielt der 23-Jährige einen Einjahresvertrag bei der DEG. Postel kommt von den Krefeld Pinguinen, bei denen er 2019 sein DEL-Debüt gab und seitdem 86 Mal zum Einsatz kam. In der vergangenen DEL-Spielzeiten hatten die Düsseldorfer die Teilnahme an den Play-offs hauchdünn verpasst.