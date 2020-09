Der für das kommende Wochenende geplante Saisonstart der Deutschen Nachwuchsliga im Eishockey ist um drei Wochen auf 25./26. September verschoben worden. Dazu sah sich der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) wegen "der hohen Anzahl an bayerischen Mannschaften" gezwungen. Bayerns Teams dürfen vorerst nicht am Wettkampfbetrieb teilnehmen. Laut DEB will das bayerische Kabinett in zwei Wochen auf Grundlage der dann vorliegenden Corona-Infektionszahlen neu entscheiden.