Mit einem späten Doppelschlag haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Die Norddeutschen setzten sich mit 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) gegen den Dritten Straubing Tigers durch und setzten die Eisbären Berlin an der Tabellenspitze unter Druck. In die Erfolgsspur fand Titelverteidiger Red Bull München zurück. Nach zwei Niederlagen besiegte das Team des ehemaligen Bundestrainers Toni Söderholm die Schwenninger Wild Wings mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) und näherte sich wieder dem Spitzentrio. Die Torhüter Kristers Gudlevskis und Hunter Miska drückten dem Spiel in Bremerhaven ihren Stempel auf, das Duo wehrte bis zur 58. Minute alle 55 Schüsse ab. Erst dann bezwang Miha Verlic Straubings Goalie Miska. Nur 66 Sekunden später traf Felix Maegaard Scheel ins leere Tor und sicherte den Pinguins den vierten Sieg in den letzten fünf Spielen. In München brachte Chris DeSouza die Gastgeber in Führung (18.), Ben Smith (31.) erhöhte im Mittelabschnitt. Für die Entscheidung sorgte Andreas Eder (52.).