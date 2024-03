Die Augsburger Panther und Trainer Christof Kreutzer gehen nach einer enttäuschenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga künftig getrennte Wege. Wie der Tabellenletzte der Hauptrunde am Mittwoch mitteilte, wird auch die Zusammenarbeit mit Assistenztrainer Juha Nokelainen und Torwarttrainer Sinisa Martinovic nicht fortgesetzt. Wer in der neuen Saison die Nachfolge des 56-jährigen Kreutzer antritt, gab der Klub nicht bekannt.

"Christof Kreutzer hat sich vor rund einem Jahr voller Überzeugung der Herausforderung Augsburger Panther gestellt, einen personellen Umbruch eingeleitet und viele richtige Entscheidungen getroffen. Auch wenn es lange gut aussah, so haben wir unser gemeinsames Saisonziel am Ende allerdings doch nicht erreicht", teilte Gesellschafter Lothar Sigl mit. Sportlich stehen die Augsburger in der DEL als Absteiger fest. Ob sie wirklich absteigen, entscheidet sich womöglich erst in einigen Wochen, wenn der Playoff-Sieger der zweiten Liga feststeht.