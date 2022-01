Das für diesen Sonntag angesetzte Eishockey-Heimspiel der Augsburger Panther gegen die Grizzlys Wolfsburg ist Coronabedingt verlegt worden. Die gesamte Mannschaft der Wolfsburger, inklusive Trainer- und Betreuerstab, befinde sich aufgrund einiger positiver Tests in häuslicher Isolation, wie beide Vereine mitteilten. Den Betroffenen gehe es den Umständen entsprechend gut. Ein Nachholtermin für das Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werde noch gesucht. Damit fallen weitere DEL-Spiele aus. Auch die Iserlohn Roosters und der EHC Red Bull München sind derzeit nicht spielfähig. Am Dienstag hatte Iserlohn mitgeteilt, dass im Umfeld 25 Fälle diagnostiziert worden seien.