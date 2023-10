Die Adler Mannheim müssen in den kommenden Partien auf ihren Topscorer Matthias Plachta verzichten. Der 32-Jährige hat sich im Heimspiel gegen die Augsburger Panther (5:4 nach Penaltyschießen) am vergangenen Sonntag eine Blessur am Arm zugezogen, teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Wie lange Plachta genau ausfällt, ist noch unklar. Am Mittwoch (19.30 Uhr) treten die Adler in der Champions Hockey League gegen die Rouen Dragons aus Frankreich an.