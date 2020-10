Lucas Hernandez Der Umgang mit dem Franzosen ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Luxus-Problem. Er ist entweder ein rund 80 Millionen Euro Ablöse teurer Innenverteidiger oder Linksverteidiger - bloß als beides eher nicht erste Wahl. Weil David Alaba wegen muskulärer Probleme zunächst draußen blieb, durfte Hernández mal wieder in der Mitte spielen, was ihm besser gefällt, als außen zu verteidigen (obwohl er in der Rolle immerhin Weltmeister wurde). Er präsentierte sich zweikampfstark - und war so in seinem Element, dass er nach einer gelben Karte einmal das Thema des Abends verfehlte und Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus im letzten Spiel ihrer Karriere anschrie.

Bild: dpa