Stolpern like Müller

Daniel Christensen, 44, geboren in Wasserburg am Inn, spielt in den Eberhoferkrimis den "Gas-Wasser-Heizungspfuscher Flötzinger". Derzeit ist er im neuesten Teil, "Rehragout-Rendezvous", im Kino zu sehen.

SZ: Sport ist...?

Daniel Christensen: etwas sehr Schönes und im besten Fall Athletisches, das man sich im Fernsehen anschauen kann.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Moment, ich frag schnell meine App.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Da wo ich herkomme, schwingt man sich auf die motorisierten Felgen über die Dorfstraße bis hin zum Wirt, wo man dann mit Schwung Einkehr betreibt.

Sportunterricht war für Sie?

Leicht riechende, schweißelnde Pubertierende mit fettigen Haaren, die nach der Sportstunde in der Umkleide ihren sehr unterschiedlichen körperlichen Reife-Entwicklungsgrad aushalten mussten.

Ihr persönlicher Rekord?

Fahrrad fahren ohne Stützräder. Da war man mit vier ein Held aufm Dorf.

Stadionbesucher oder Fernsehsportler?

Hat jemand Karten für die Allianz-Arena-VIP-Lounge? I'm all in!

Bayern oder Sechzig?

Bayern. Ich bin einfach ein zu schlechter Verlierer.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Hm. Ich schwanke. Michael Jordan oder Klaus Augenthaler. Der erste gilt als bester Sportler aller Zeiten, der Zweite konnte 1990 im Finale "die Hand Gottes" niederringen. Schwer zu entscheiden.

Ein prägendes Erlebnis?

7 zu 1. Boa Leute: SIEBEN ZU EINS !!!!

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Bundestrainer bewerten.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gern das Trikot tauschen?

Thomas Müller natürlich. Der ist mein Fan und ich bin sein Fan. Wahnsinnstyp! Thomas wäre sicher lustig in meinen Rollen, und ich wollte schon immer mal in einem WM-Finale ein Tor reinstolpern.

Unter der Rubrik "Formsache" fragt die SZ jede Woche Menschen nach ihrer Affinität zum Sport. Künstler, Politiker, Wirtschaftskapitäne - bloß keine Sportler. Wäre ja langweilig.