Kelvin van der Linde bleibt in der DTM zur Saisonhalbzeit trotz eines schweren Rückschlags auf Titelkurs. 24 Stunden nach seinem Sieg beim ersten Rennen auf dem Nürburgring schied der Audi-Pilot aus Südafrika am Sonntag beim chaotischen zweiten Lauf wegen einer Kollision aus und blieb ohne Punkte. Neun von 23 Autos kamen nicht ins Ziel. Spitzenfahrer van der Linde steht nach acht von 16 Rennen im Klassement bei 129 Punkten, hinter ihm folgen Mercedes-Fahrer Maximilian Götz mit 96 und Marco Wittmann mit 94 Zählern. Am Sonntag kam es zu zahlreichen Zusammenstößen, einmal traf Liam Lawson (Neuseeland/Ferrari) mit seinem Wagen den Audi des Gesamtführenden. Van der Lindes Stärke beruht auch auf mehr Erfahrung mit dem neuen DTM-Reglement, er war hatte in der ähnlichen ADAC-GT-MAsters zweimal den Titel gewonnen. In der DTM kommen in diesem Jahr keine teuren Prototypen mehr zum Einsatz, sondern seriennähere GT3-Autos. Auch betreiben die Hersteller die DTM nicht mehr werksseitig, stattdessen werden die Autos nun von Kundenteams eingesetzt.