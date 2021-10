Mercedes-Pilot Lucas Auer aus Österreich hat am Sonntag das DTM-Rennen auf dem Hockenheimring gewonnen. Der Neffe des Serienchefs und früheren Formel-1-Piloten Gerhard Berger siegte souverän - ins Titelrennen wird Auer aber nicht mehr eingreifen können. Vielmehr geht der Neuseeländer Liam Lawson als Favorit ins Saisonfinale der DTM am kommenden Wochenende auf dem Norisring. Der Ferrari-Pilot belegte im Sonntagsrennen in Hockenheim den zweiten Platz, sein ärgster Rivale Kelvin van der Linde (Südafrika) kam nicht über Platz zehn hinaus. Nun hat Lawson zwei Rennen vor Saisonende 14 Punkte Vorsprung auf van der Linde. Auf dem Norisring, dem Stadtkurs in Nürnberg, fällt am Samstag und Sonntag die Entscheidung dieser ersten Saison, in der die DTM notgedrungen auf GT3-Autos statt wie zuletzt auf teure Prototypen setzte.