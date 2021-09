Vor dem letzten Saisondrittel spitzt sich der Titelkampf in der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) zu. Der Neuseeländer Liam Lawson gewann am Sonntag auch das zweite Rennen im österreichischen Spielberg, hinter dem Ferrari-Piloten belegten Ex-Meister Marco Wittmann im BMW und Maximilian Götz im Mercedes die Plätze zwei und drei - damit stand just das Trio auf dem Podest, das in der Gesamtwertung den Spitzenreiter Kelvin van der Linde (Audi) jagt. Der Südafrikaner wurde am Sonntag Sechster und profitierte dabei von Strafen gegen die Konkurrenz, schon am Samstag hatte er als Fünfter Punkte liegen gelassen. Im Kampf um den ersten Titel der neuen DTM haben mindestens vier Piloten noch realistische Chancen: Nach zehn von 16 Saisonrennen führt van der Linde mit 147 Punkten vor Lawson (135), Götz (131) und Wittmann (121). Das erste Rennen in Spielberg am Samstag hatte der 19-jährige Lawson vor Götz und dem Schweizer Philip Ellis (Mercedes) gewonnen. Nächste Station ist am 18./19. September der Kurs in Assen/Niederlande. In der DTM kommen in diesem Jahr keine teuren Prototypen mehr zum Einsatz, sondern seriennähere GT3-Autos.