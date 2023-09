Von sid

Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat auch ihren zweiten Einzel-Titel bei der Dressur-EM in Riesenbeck erfolgreich verteidigt. Nach Gold im Grand Prix Special gewann die Topfavoritin mit der 16-jährigen Trakehnerstute Dalera mit 92,818 Prozentpunkten auch die Kür. Abermals stellte sie in dieser Woche eine persönliche Bestmarke auf - wie schon im Grand Prix und dem Special. Dennoch war die Weltranglistenerste nicht so deutlich überlegen wie in den letzten Tagen. Doppel-Weltmeisterin Lottie Fry und ihr Glamourdale landeten mit 92,379 nur knapp hinter der Europameisterin. Bronze ging ebenfalls nach Großbritannien, an die dreimalige Olympiasiegerin Charlotte Dujardin und Imhotep. Von Bredow-Werndl, die bereits 2021 in Hagen a.T.W. beide Einzeltitel sowie Gold mit der Mannschaft gewann, steht damit nun insgesamt bei sechs EM-Titeln. Mit Dalera zeigte sie am Sonntag ihre Kür zur Musik von Edith Piaf, die ihr 2024 in Paris olympisches Gold bescheren soll.