Neues Kapitel in der aufsehenerregenden "Operation Aderlass": Fünf Jahre nach der Aufdeckung des Erfurter Blutdopingrings hat der Mediziner Mark S. seine ärztliche Zulassung verloren. Das bestätigte das zuständige Thüringer Landesverwaltungsamt der ARD-Dopingredaktion am Dienstag. Der Entzug der Approbation kommt in Deutschland nur sehr selten vor. Mark S. war Drahtzieher eines Dopingsystems, das im Februar 2019 durch Razzien im Rahmen der "Operation Aderlass" während der Nordischen Ski-WM in Seefeld und in Erfurt aufgeflogen war.