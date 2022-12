Vor dem ersten öffentlichen Auftritt von Verbandspräsident Bernd Neuendorf seit dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft werden weiterhin Kandidaten für den oder die vakanten Posten an der sportlichen Spitze des DFB gehandelt. Insbesondere Fredi Bobic, Sportgeschäftsführer von Hertha BSC, bleibt als möglicher Nachfolger des zurückgetretenen DFB-Direktors Oliver Bierhoff im Gespräch. Bei der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz an diesem Dienstag (12 Uhr) in Frankfurt, die am Campus des Deutschen Fußball-Bundes stattfindet, dürfte Neuendorf aber eher noch keine Personalien, sondern Strategien vorstellen. Es soll eine Jahresbilanz gezogen werden, die angesichts des Vorrunden-Scheiterns in Katar kaum positiv ausfallen kann.

Am Montag erklärte Hertha-BSC-Präsident Kay Bernstein, sein Verein würde Fredi Bobic wohl nicht zu einem Verbleib in Berlin bewegen können, sollte dieser ein Angebot für die Bierhoff-Nachfolge erhalten und annehmen wollen: "Wenn eine Anfrage kommt, wenn Fredi es unbedingt machen wollen würde, glaube ich nicht, dass wir eine Chance hätten, ihn gegen seinen Willen hierzubehalten", sagte Bernstein der dpa. Bobic, 51, gilt neben einer Reihe anderer gehandelter Namen als Kandidat für eine Sport-Geschäftsführung oder einen Direktoren-Posten beim DFB.

Der Verband ließ bisher offen, ob er Bierhoff durch einen oder zwei Nachfolger ersetzen möchte. Es gehe zuerst darum, hieß es, Strukturen und Jobbeschreibungen zu konkretisieren. Erwogen wird, Bierhoffs bisherige Aufgaben bei der Nationalmannschaft und in der DFB-Akademie aufzuteilen und an zwei Nachfolger zu vergeben. Sollte auch Bobic ernsthaft in den Fokus rücken, dann, sagte Hertha-Klubchef Bernstein, "redet man darüber und findet eine Lösung, die für alle vernünftig ist."