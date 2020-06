Die Nations League als Mini-EM in Deutschland? DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat den Fans Hoffnung auf ein Geisterturnier der Nationalmannschaft noch in diesem Herbst gemacht. "Das wäre eine Alternative. Eine Art Mini-Turnier könnte eine Idee sein", sagte Bierhoff dem kicker zu dem Gedanken, den für September bis November vorgesehenen Teamwettbewerb zur Vermeidung von Corona-Risiken in einem Block an einem Ort auszutragen.

Da im Herbst wohl noch nicht mit Zuschauern gespielt werden könne, sei "bei den Nationalverbänden die Bereitschaft vielleicht größer, an einem neutralen Ort zu spielen. Man würde unnötige Reisen verhindern und könnte die Spieler (...) besser kontrollieren", so Bierhoff. Den DFB - Gastgeber von EM-Spielen 2021 und des kompletten Turniers 2024 - hält der ehemalige Europameister für die Ausrichterolle für prädestiniert. "Wir haben das Know-how und eine Top-Organisation. Wenn ein solches Modell der Uefa hilft, würde ich sagen: Ja, wir stehen bereit", sagte Bierhoff. Auf der Uefa-Exekutivkomitee-Sitzung am 17. Juni soll das Thema erörtert werden. Die DFB-Elf spielt in ihrer Nations-League-Klasse A gegen Spanien, die Schweiz und die Ukraine. In der ursprünglichen Planung sind noch je zwei Gruppenspiele im September, Oktober und November mit Hin- und Rückspielen vorgesehen.

Dass Thomas Müller trotz zuletzt starker Form bei einem solchen Turnier dabei wäre, bleibt dagegen unrealistisch. "Ich freue mich sehr für Thomas, wie er gerade aufspielt", sagte Bierhoff, "aber Jogi Löw hat seine Entscheidung deutlich gemacht, dass er den Spielern, die zuletzt bei uns überzeugt haben, die Stange hält."