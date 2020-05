Die zerstrittene 3. Liga soll Ende Mai den Betrieb aufnehmen, der DFB-Pokal mit dem Finale am 4. Juli abgeschlossen werden: Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat am Montag die Anpassung der Rahmenterminkalender in der Corona-Krise beschlossen. Sollten Politik und Behörden die Fortsetzung genehmigen, steht dafür nun der Fahrplan.

Die Drittligisten sollen demnach frühestens am 26./27. Mai mit einem Wochenspieltag weitermachen, ein äußerst straffes Programm würde folgen: Die noch zu absolvierenden elf Spieltage sollen im durchgehenden Rhythmus Englischer Wochen absolviert werden, um das Saisonende noch am 30. Juni zu erreichen. Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Dritten der 3. Liga und dem 16. der 2. Bundesliga würden sich bis zum 7. Juli anschließen. Für terminliche Abweichungen, etwa durch Mannschaftsquarantänen wie derzeit beim Zweitligisten Dynamo Dresden, gäbe es nur einen kleinen Puffer.

Die Meinungen innerhalb der Liga sind gegensätzlich: In einer Abstimmung Ende April hatte sich eine knappe Mehrheit der 20 Vereine für eine Fortsetzung ausgesprochen, acht Klubs waren allerdings für einen Saisonabbruch. Mit Blick auf die geplanten Geisterspiele warnten sie vor hohen Verlusten. Mehrere Vereine beklagen außerdem, dass das Hygienekonzept des DFB, das nahezu identisch mit dem der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die erste und zweite Liga ist, in der 3. Liga nicht umsetzbar sei. So müssten die Klubs etwa einen eigenen Hygienebeauftragten einstellen, was beispielsweise Waldhof Mannheim und dem FSV Zwickau bislang nicht gelungen ist.

Zudem sorgt der Plan des DFB, neutrale Spielorte zuzulassen, sollten einige Stadien gesperrt sein, für Unmut. Deshalb forderte Mannheims Geschäftsführer Markus Kompp beim Verband ein Votum unter den Klubs ein. "Ich habe eine neue Abstimmung beantragt. Ich sehe es nicht ein, dass der DFB die Saison auf Basis eines veralteten Meinungsbildes, aber unter neuen Rahmenbedingungen, Stichwort neutraler Spielort, fortsetzen will", sagte Kompp der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr Einigkeit und Polster gibt es für die Fortsetzung der Bundesliga der Frauen. Von 29. Mai an sollen die sechs verbleibenden Spieltage bis Ende Juni vollendet werden. Auch das Frauen-Pokalfinale in Köln soll wie das der Männer am 4. Juli stattfinden.