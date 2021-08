Kajak-Vierer-Olympiasieger Max Rendschmidt ist am Samstag bei den 100. deutschen Meisterschaften zu zwei Titeln gepaddelt. Auf der Dove Elbe in Hamburg siegte er im Zweier mit Tobias Pascal-Schultz (TG KV NRW) und setzte sich mit Schultz sowie Yannik Pflugfelder und Max Hoff anschließend auch im Vierer durch. Rendschmidts Tokio-Mitstreiter Tom Liebscher holte mit der RG Sachsen in beiden Wettbewerben jeweils Bronze. Sabrina Hering-Pradler (Hannover) gewann unterdessen nach ihrem Erfolg über 200 Meter auch den Titel im Einer-Kajak über 500 Meter. Im Duo mit der zweitplatzierten Paulina Paszek war sie auch im Zweier erfolgreich und ließ bei ihrem zweiten Tagessieg ihre Olympia-Teamgefährtinnen Caroline Arft und Jule Hake hinter sich.

In den Canadier-Konkurrenzen setzten sich über 500 Meter im Einer der 1000-Meter-Olympiasechste Conrad-Robin Scheibner (Berlin) durch. Bei den Damen gewann Ophelia Preller (Potsdam). Die nacholympischen Meisterschaften enden am Sonntag mit den Entscheidungen über 1000 Meter und 5000 Meter.

Der Para-Kanutin Edina Müller (Hamburg) steht der Höhepunkt des Jahres noch bevor. Sie zeigte sich gut gerüstet für die Paralympics in Tokio. In Hamburg sicherte sich die 38-Jährige bei der Premiere des Verfolgungsrennens über 200 Meter den Sieg. Zudem wurde sie zusammen mit Marvin Stryga Dritte im Mixed. Schon am Freitag hatte sie den ersten Platz im Einzelrennen belegt. "Das gibt mir ein gutes Gefühl für Tokio. Die Bedingungen hier waren nicht einfach durch den Wind", sagte Müller, die vom 24. August bis 5. September in Tokio an den Start gehen wird.

"Es ist ein bisschen schade, dass keine Zuschauer da waren", fügte sie hinzu; wegen der Corona-Pandemie war Publikum nicht zugelassen. Edina Müller fliegt am Dienstag mit dem deutschen Team nach Japan. Ihren Vorlauf bestreitet sie am 2. September. Halbfinale und Finale finden dann am 4. September in der japanischen Hauptstadt statt.