Der EHC Red Bull München hat im zweiten Spiel nach seiner Corona-Pause eine Heimpleite kassiert. Am Freitag unterlag er Wolfsburg mit 2:4 und verlor damit auch sein zweites DEL-Saison-Heimspiel gegen die Niedersachsen. Bei den Münchnern kehrten Trevor Parkes und Ben Smith in den Kader zurück, der damit im Vergleich zum Dienstag-Spiel gegen Bietigheim auf 16 Feldspieler anwuchs. Elf Stammspieler - der Großteil davon corona-bedingt - fehlten weiterhin, darunter auch Patrick Hager und Yasin Ehliz, die am Freitag von Bundestrainer Toni Söderholm für den Deutschland Cup nominiert wurden. Neben Cheftrainer Don Jackson musste der EHC diesmal auch auf seinen Assistenten Steve Walker verzichten. Das Kommando hatten EHC-Nachwuchsdirektor Niklas Hede und Teemu Levijoki, Trainer in der Red-Bull-Akademie. Die beiden Finnen sahen, wie Spencer Machacek (10., Überzahl) und Chris DeSousa (17.) die Gäste mit 2:0 in Führung brachten. "Es wird heute alles über den Kopf kommen müssen", sagte Konrad Abeltshauser zunächst. Im Mitteldrittel agierten die Münchner druckvoller, nutzten aber auch eine 32-sekündige Fünf-gegen-Drei-Überzahl nicht und kassierten das 0:3 von Fabio Pfohl (36.). Nach Trevor Mingoias 0:4 (53.) trafen noch Parkes (56.) und Austin Ortega (60.).