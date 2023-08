Deutsche Boxsport-Verband:Beitritt im neuen Weltverband

Der Deutsche Boxsport-Verband ist mit fünf anderen nationalen Verbänden bei World Boxing aufgenommen worden. Durch den Beitritt von Deutschland, Kanada, Brasilien, Argentinien, Schweden und Honduras hat die neue Organisation, die zur Rettung der Olympiazukunft der Sportart gegründet wurde, nun zwölf Mitglieder. "Wir sind jetzt ordentliches Mitglied bei World Boxing", bestätigte DBV-Sportdirektor Michael Müller: "Das Ansinnen unseres Verbandes war von Anfang an, die Teilnahme des Boxens bei Olympia dauerhaft zu sichern. Die einzige Möglichkeit, das IOC davon zu überzeugen, ist ein Neuanfang mit einem neuen Verband. "

World Boxing war im April als Gegenpol zur umstrittenen International Boxing Association (IBA), die bereits seit 2019 suspendiert war und mittlerweile durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) endgültig ausgeschlossen wurde, ins Leben gerufen worden. Dem Verband werden von Kritikern Korruption, Führungsprobleme und Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen. Transparenz und eine gründliche Überprüfung der Mitgliedsverbände und Einzelpersonen sollen daher beim neuen Verband World Boxing von Beginn an eine große Bedeutung haben. Das IOC erklärte zuletzt, dass Boxen im olympischen Programm zumindest bis 2028 gesichert ist. Es will bei seiner Session Mitte Oktober in Mumbai über eine offizielle Anerkennung des neuen Verbandes beraten.