Überglücklich: Die Österreicherin Cornelia Hütter hat sich als beste Abfahrerin dieser Saison durch­gesetzt und hält nach der finalen Frauen-Abfahrt beim Ski-Weltcup in Saalbach die ersehnte Kristallkugel in Händen.

Detailansicht öffnen (Foto: Geoff Robins/AFP)

Schwebend übers Eis: In elfengleichem Kostüm zeigt die Südkoreanerin You Young bei der WM im Eiskunstlauf in Montreal, Kanada, ihr Können.

Detailansicht öffnen (Foto: Anders Wiklund/AFP)

Jeder gegen jeden: Beim Skicross-Weltcup im schwedischen Idre Fjäll versucht der Schweizer Alex Fiva (2.v.r.), sich einen Vorsprung gegen seine Mitstreiter im Achtelfinale der Männer zu erkämpfen.

Detailansicht öffnen (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Fest im Blick: Um die Hoheit über den Ball kämpfen Argentiniens Verteidiger Nehuén Pérez und El Salvadors Mittelfeldspieler Pablo Punyed in Philadelphia, Pennsylvania.

Detailansicht öffnen (Foto: Munir Uz Zaman/AFP)

Voll fokussiert: Beim ersten ODI-Spiel des Cricket-Weltcups in Bangla­deschs Hauptstadt Dhaka verhilft Annabel Sutherland (links) der australischen Frauen-Mann­schaft mit Treffern wie diesem zum Sieg gegen Bangladesch.

Detailansicht öffnen (Foto: Jasper Jacobs/AFP)

Am Ziel: Nach 207,6 Kilometern überquert der Niederländer Mathieu van der Poel als Erster die Ziellinie und gewinnt das Eintages­rennen im regnerischen Harelbeke in Belgien.