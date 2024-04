Die Eisbären Berlin haben in einem rasanten zweiten Finalspiel um die deutsche Eishockeymeisterschaft gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven ausgeglichen. Am Freitag gewann der neunmalige Meister gegen den Final-Debütanten 5:3 (1:0, 3:3, 1:0). Die Nationalspieler Leo Pföderl (19. Minute/30.) und Jonas Müller (39./47.) trafen je zweimal. Zudem traf Blaine Byron (25.) für die Berliner, die das erste Finale der Best-of-seven-Serie am Mittwoch noch 2:4 verloren hatte. Vor 14 200 Zuschauern in der ausverkauften Halle trafen Jan Urbas (29./32.) und Ziga Jeglic (35.) für den Hauptrundenersten aus Bremerhaven.