Die Eisbären Berlin sind mit einer Niederlage ins Playoff-Halbfinale der DEL gestartet und stehen vor dem Saison-Aus. Der ERC Ingolstadt, der im Viertelfinale bereits den großen Favoriten EHC München ausgeschaltet hatte, gewann am Montagabend zum Auftakt der Halbfinalserie 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) beim einstigen DEL-Serienmeister. Matchwinner für Ingolstadt war der frühere Berliner Louis-Marc Aubry, der gleich drei Tore (11. Minute/20./41.) gegen Nationalkeeper Mathias Niederberger schoss. "Louis ist vielleicht heute noch etwas motivierter als die anderen", sagte Ingolstadts Sportlicher Leiter Larry Mitchell bei MagentaSport. Der Kanadier war bis Ende der vergangenen Saison vier Jahre für die Eisbären aktiv. Berlin, das in der Vorrunde die Nord-Gruppe gewonnen hatte, half auch die Rückkehr von Leo Pföderl kaum. Der Nationalstürmer, der zuvor mit einer Knieverletzung ausgefallen war, traf immerhin zum 3:4-Anschluss im Schlussdrittel (45.). Mehr ging aber nicht mehr. Am Mittwoch muss der siebenmalige deutsche Meister Berlin gewinnen, um die Chance auf die elfte Playoff-Finalteilnahme zu erhalten. Sonst steht Ingolstadt erstmals seit sechs Jahren wieder in der Endspielserie der DEL.