Nach der Absage von Australian-Open-Halbfinalist Alexander Zverev sollen Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer in den Einzeln die deutschen Tennis-Herren zum Sieg in Ungarn führen. Zuerst trifft Koepfer am Freitag in Tatabanya im ersten Einzel (15 Uhr/DAZN und Tennis Channel) auf die ungarische Nummer eins Fabian Marozsan. Anschließend tritt Struff als deutscher Spitzenspieler gegen Marton Fucsovics an. Für das Doppel am Samstag sind erwartungsgemäß aufseiten der Deutschen Tim Pütz und Kevin Krawietz vorgesehen. Bis Mittwoch hatte der Deutsche Tennis Bund noch auf eine Anreise des Weltranglistensechsten Zverev gehofft. Doch der Spitzenspieler steht eine Woche nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open in Melbourne wegen eines Virusinfekts nicht zur Verfügung. Als Ersatzspieler nominierte der DTB Maximilian Marterer nach. "Ich glaube, dass wir gut genug aufgestellt sind, dass wir das hier schaffen", sagte Teamchef Michael Kohlmann dennoch optimistisch. Für die deutschen Tennis-Herren geht es darum, zu vermeiden, wie im vergangenen Jahr in der Abstiegsrelegation antreten zu müssen. Mit einem Sieg qualifiziert sich die Mannschaft für die Gruppenphase im September.