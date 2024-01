Der Engländer Rob Cross hat eine grandiose Aufholjagd gekrönt und ist ins Halbfinale der Darts-Weltmeisterschaft eingezogen. Der 33-Jährige gewann an Neujahr nach 0:4-Satzrückstand sein Viertelfinale noch 5:4 gegen Landsmann Chris Dobey und darf weiter auf seinen zweiten WM-Titel nach 2018 hoffen. Cross überzeugt bei dem mit rund 2,9 Millionen Euro dotierten Turnier im Londoner Alexandra Palace bisher von Spiel zu Spiel mehr. Im Achtelfinale hatte er Mitfavorit Jonny Clayton aus Wales glatt 4:0 besiegt. Für Dobey endete indes ein Turnier, bei dem er unter anderem Weltmeister Michael Smith 4:0 besiegt hatte, mit einer herben Enttäuschung.

Cross trifft im Halbfinale am Dienstagabend auf Landsmann Luke Littler, der sein Viertelfinale gegen den Nordiren Brendan Dolan 5:1 gewann. Der 16 Jahre alte Littler avancierte mit dem Erfolg zum jüngsten Halbfinalisten in der WM-Geschichte. Am Montagabend kämpft zudem Topfavorit Michael van Gerwen (Niederlande) gegen den Engländer Scott Williams um den Halbfinaleinzug. Zudem treffen die beiden Engländer Luke Humphries und Dave Chisnall aufeinander.