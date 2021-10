Von Frederik Kastberg

Es waren gleich mehrere Premieren, die Florian Hempel am späten Donnerstagabend bei der European Darts Championship in der Salzburgarena feiern durfte. Zum ersten Mal nahm der 31-Jährige aus Dessau-Roßlau an einem der großen Major-Turniere des Weltverbandes, der Professional Darts Cooperation (PDC), teil. Folglich startete er auch zum ersten Mal bei diesem Turnier, der Europameisterschaft der PDC. Weil das bis zum Sonntag andauernde Turnier auch noch live im Fernsehen übertragen wird, reihte sich auch sein erstes TV-Spiel in die Premieren-Liste ein. Und dann, und damit hatte er wohl selbst nicht gerechnet, gelang ihm auch gleich noch sein erster Sieg bei einem solchen Turnier - wohlgemerkt: gegen den Titelverteidiger.

Mit 6:3 besiegte der Debütant Hempel den Weltranglistenzweiten Peter Wright, es war zweifelsfrei der größte Erfolg seiner noch jungen Karriere. Wright hingegen, der an diesem Abend gewohnt extravagant ganz in blau gekleidet war (die Haare inklusive), fand nie ins Spiel. Er wechselte mehrmals seine Darts und verließ die Bühne am Ende sichtlich genervt, während Hempel noch etwas ungläubig dreinblickte und sagte: "Ich habe schon darüber nachgedacht, dass es eine Major-Veranstaltung ist" - nervös sei er dennoch nicht gewesen.

Vielleicht war das auch deshalb so, weil sich sein Gegner derzeit nicht in Topform präsentiert. Wright flog bereits vor knapp zwei Wochen beim World Grand Prix, einem weiteren Major-Turnier der PDC, in der ersten Runde raus. Damals allerdings gegen den Engländer Rob Cross, immerhin Weltmeister von 2018.

Als Handballtorwart spielte Hempel vor zehn Jahren in der zweiten Bundesliga, jetzt ist er Darts-Profi

Hempels Sieg ist hingegen eine kleine Sensation. Er ist erst seit wenigen Monaten als Hundertprozent-Profi im Darts-Zirkus unterwegs. Im Februar erspielte er sich eine Spielberechtigung für die PDC Pro Tour, eine Serie an Turnieren, die nicht im Fernsehen übertragen werden, über die er sich schließlich für die EM in Salzburg qualifizieren konnte. Darts spielt Hempel ohnehin erst seit knapp vier Jahren, er hat sich seitdem Jahr für Jahr verbessert. Nun hat er seinen ersten bemerkenswerten Erfolg gefeiert.

Früher sind im nicht Pfeile, sondern Bälle um die Ohren geflogen. Als Handball-Profi schaffte es Hempel als Torwart beim Dessau-Roßlauer HV vor knapp zehn Jahren immerhin mal bis in die zweite Bundesliga. Es folgten Einsätze in der dritten Liga und der Oberliga. Es war eine solide Karriere, doch die ersten Jahre seiner Darts-Laufbahn, lassen vermuten, dass er mit den Pfeilen noch etwas erfolgreicher sein könnte, sowohl sportlich als auch finanziell.

Vor dem Turnier stand Hempel mit bis dato erspielten knapp 10 000 Euro Preisgeld auf Position 107 der Weltrangliste. Allein der Sieg gegen Wright hat ihm jetzt rund 11 800 Euro eingebracht und er dürfte ihn im Ranking etwa 20 Plätze nach oben katapultieren - und noch ist in Salzburg ja nicht Schluss. Am Samstag (ab 14 Uhr, Sport1) trifft Hempel in der zweiten Runde auf den österreichischen Lokalmatadoren Mensur Suljović. Der dürfte dann die auch in Salzburg wieder zugelassenen, beim Darts oft kostümierten Fans hinter sich haben - was die Aufgabe für den Deutschen nicht leichter machen wird.

Aber dass Hempel für Überraschungen gut ist, hat er schon gezeigt: "Ich weiß nicht, wie weit es jetzt noch gehen kann, aber ich werde mein Bestes geben", hat er noch gesagt. Sein großes Ziel in diesem Jahr ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally, die im Dezember stattfindet. Ein Sieg gegen Suljović wäre auf diesem Weg, na klar: eine Premiere.