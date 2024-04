Nicht einmal 13 Minuten, dann war es auch schon vorbei: Noch nie hatte ein Darts-Profi ein Finale auf der European-Pro-Tour schneller für sich entschieden als Weltmeister Luke Humphries aus England sein Endspiel gegen Michael van Gerwen beim German Darts Grand Prix am Ostermontag im Zenith in München. Mit 8:1 nahm die Nummer eins der aktuellen Weltrangliste seinen Rivalen aus den Niederlanden auseinander, kam dabei in den neun gespielten Legs auf einen Durchschnitt von 112,66 Punkten pro Aufnahme und strich ungefährdet die 30 000 Pfund Preisgeld ein.