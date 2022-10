Ross Smith hat seinen überraschenden Siegeszug bei der Darts-EM in Dortmund mit dem Titel gekrönt. Im englischen Finalduell mit dem WM-Zweiten Michael Smith gewann der Außenseiter, Nummer 28 der Weltrangliste, am Sonntag in der Westfalenhalle 11:8. Der 33-Jährige aus Dover sicherte sich damit 120 000 Pfund (rund 138 000 Euro) Siegprämie. Im Viertelfinale hatte Ross Smith den schottischen Weltranglistenersten Peter Wright 10:8 geschlagen, es folgte der Erfolg im Halbfinale gegen Landsmann Chris Dobey. Michael Smith verlor auch sein achtes Major-Finale, er hatte sich in der Runde der letzten Vier gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode durchgesetzt. Die 14. Auflage des Turniers war geprägt von Favoritenstürzen. Am Freitag waren unter anderem Ex-Weltmeister Gerwyn Price (Wales) und der viermalige Titelträger Michael van Gerwen (Niederlande) ausgeschieden. Die deutschen Dart-Profis Martin Schindler (Strausberg) und Gabriel Clemens (Saarwellingen) scheiterten ebenfalls in Runde eins. Die EM gilt als eines der wichtigsten Vorbereitungsturniere vor der WM, die dieses Jahr am 15. Dezember in London beginnt.