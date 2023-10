Der deutsche Darts-Profi Ricardo Pietreczko hat für einen sportlichen Coup gesorgt und als erst zweiter Deutscher überhaupt ein Turnier auf der European Tour gewonnen. Der 28-Jährige mit dem Spitznamen Pikachu besiegte am Sonntag in Hildesheim nacheinander Stephen Bunting (6:4) sowie die ehemaligen Weltmeister Michael van Gerwen (7:6) und Peter Wright (8:4). Der Schotte Wright war im Endspiel chancenlos, weil Pietreczko eine makellose Quote auf die Doppel lieferte: acht Versuche, acht Treffer. Gegen den Niederländer van Gerwen hatte der deutsche Newcomer zuvor die Nerven gewahrt und sich in dem knappen Match durchgesetzt.

"Ich habe keine Worte für das, aber ich weiß, dass ich die Besten der Welt schlagen kann", sagte der überwältigte Überraschungssieger nach dem Sieg. Es ist der größte Erfolg seiner bisherigen Laufbahn. Zuvor hatte nur Max Hopp 2018 in Saarbrücken als Deutscher ein Turnier der European Tour für sich entschieden. Finalgegner Wright aus Schottland nannte Pietreczko einen "fantastischen Spieler" und fügte an: "Ich habe mein letztes Spiel gegen ihn auch schon verloren. Hoffentlich spielt er nächstes Mal nicht so gut." Pietreczko löste mit der überragenden Leistung an diesem Wochenende auch sein Ticket für die Darts-EM, die von 26. bis 29. Oktober in Dortmund stattfindet. Neben Pietreczko sind aus deutscher Sicht auch WM-Halbfinalist Gabriel Clemens und Martin Schindler dabei.