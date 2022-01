Infektionen mit dem Coronavirus führen im gesamten deutschen Mannschaftssport zu Spielabsagen. Allein am Dienstag gab es entsprechende Meldungen im Handball, Basketball, Eishockey und Volleyball. Im Handball ist die Nationalmannschaft in ihrer Vorbereitung auf die Mitte Januar beginnende Europameisterschaft betroffen: Gegner Serbien hat zwei für Freitag und Sonntag geplante Testspiele abgesagt. Grund sind sechs positive Coronatests im Team und im Betreuerstab der Serben. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, gegen eine andere Nationalmannschaft antreten zu können", sagte Mark Schober, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handball-Bundes (DHB). Die Partien in Wetzlar und Mannheim sollten ohne Zuschauer stattfinden.

In der Deutschen Eishockey Liga hat die Iserlohn Roosters ein massiver Corona-Ausbruch lahmgelegt. 25 Spieler und Betreuer befinden sich nach positiven Tests in Quarantäne, derzeit stünden den Sauerländern dadurch nur noch vier spielfähige Profis zur Verfügung. Das Duell bei den Krefeld Pinguinen am Mittwoch wurde abgesagt. Die Analyse der Virus-Variante sollte am Mittwoch abgeschlossen sein. Danach richtet sich die Quarantäne-Dauer. "Erfreulicherweise geht es allen Infizierten den Umständen entsprechend einigermaßen gut", berichtete Mannschaftsarzt Jochen Veit. Wann das Team wieder antreten kann, ist offen. Bereits das Spiel am vergangenen Sonntag gegen die Straubing Tigers war verlegt worden. Das Halbfinal-Hinspiel des EHC Red Bull München in der Champions Hockey League gegen Tappara Tampere wurde am Dienstag wenige Stunden vor Spielbeginn abgesagt, weil bei mindestens einem Team-Mitglied der Münchner die Omikron-Variante nachgewiesen wurde.

Auch der Spielplan der Basketball-Bundesliga wird weiter durcheinandergewirbelt: Die für Sonntag angesetzte Partie zwischen den Skyliners Frankfurt und EWE Baskets Oldenburg wurde am Dienstag auf Antrag der Niedersachsen abgesagt. Wegen mehrerer Corona-Fälle stehen den Oldenburgern erneut nicht genügend Spieler zur Verfügung. "Die Quarantäneanordnung für die (Stamm-) Spieler der EWE Baskets Oldenburg, welche sich mit dem SARS-CoV-2 Erreger infiziert haben, reicht an den festgelegten Spieltermin heran", heißt es im Entscheid der BBL. Zuvor waren bereits die Oldenburger Spiele gegen die MLP Academics Heidelberg, die Basketball Löwen Braunschweig und medi Bayreuth ausgefallen.

In der Volleyball-Bundesliga trifft es aktuell Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Die für Dienstag angesetzte Auswärtspartie bei den Helios Grizzlys Giesen wurde wegen Corona-Fällen verlegt. Die positiven Tests seien erst nach der Anreise zum Spielort Hildesheim aufgetreten, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Die Betroffenen seien isoliert worden, die Mannschaft habe die Heimreise angetreten. Vor Weihnachten hatte sich bereits die Mannschaft von Meister Berlin Volleys fast komplett in Quarantäne begeben müssen. "Corona bringt uns jetzt völlig aus dem Rhythmus", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand: