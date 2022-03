Der Däne Christian Eriksen hat bei der Rückkehr nach Kopenhagen, an den Ort seines Zusammenbruchs bei der Fußball-EM im vergangenen Jahr, gleich das nächste Tor erzielt. Beim souveränen 3:0 (1:0) der dänischen Nationalmannschaft am Dienstag gegen Serbien traf der 30-Jährige zum umjubelten Endstand. Eriksen führte sein Team im Kopenhagener Parken-Stadion als Kapitän auf das Feld. Er wurde von den Fans gefeiert und vor dem Anpfiff mit einem Plakat mit den Worten "Willkommen zu Hause Eriksen" begrüßt. Eriksen hatte bereits am Samstag mit einem Treffer beim 2:4 (1:3) gegen die Niederlande sein Comeback für Dänemark gefeiert. Am 12. Juni 2021 war Eriksen bei der EM-Begegnung gegen Finnland mit einem Herzstillstand auf dem Rasen zusammengebrochen. Sanitäter retteten ihm das Leben.