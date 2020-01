Der Olympia-Test der Skirennfahrer in China steht vor der Absage. Wegen des grassierenden Coronavirus sprechen sich die meisten Teams und auch der Weltverband Fis gegen einen Austragung in zweieinhalb Wochen in der Nähe von Peking aus. Mit der Streichung wird spätestens am Mittwoch gerechnet. Ungeachtet dessen hat der Deutsche Skiverband bereits beschlossen, seinen Athleten die Reise nach Asien freizustellen.