Wegen des Coronavirus hat Chinas Anti-Doping-Agentur (Chinada) sechs Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio beschlossen, ihre Dopingkontrollen "aus Gründen des Gesundheitsschutzes" bis auf Weiteres auszusetzen. Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit der Internationalen Kontrollagentur ITA in Lausanne getroffen. Die Kontrollen durch die Chinada würden laut ITA wieder aufgenommen, "sobald sich die Situation bessert". Die Ausbreitung des Coronavirus führte in China bereits zu vielen Absagen von Sportveranstaltungen.