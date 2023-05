Nach 18 Jahren im Klub verlässt Mittelfeldspieler Sergio Busquets am Saisonende den FC Barcelona. Das gaben der Verein und der 34-Jährige in einem emotionalen Video bekannt: "Es ist an der Zeit mitzuteilen, dass dies meine letzte Saison mit Barça wird", sagte Busquets in dem Clip, der mit Bildern seiner erfolgreichen Karriere und melancholischer Musik untermalt ist: "Es war eine unvergessliche Reise. Seit ich als Kind zu den Spielen kam, habe ich davon geträumt, mit diesem Trikot in diesem Stadion zu spielen. Die Wirklichkeit hat alle Träume übertroffen."

Der spätere Welt- und Europameister wechselte 2005 in die Barcelona Jugendabteilung. Bei den Profis wurde im defensiven Mittelfeld zur zentralen Figur, an der Seite von Granden wie Lionel Messi und seinem heutigen Trainer Xavi feierte er große Erfolge. Mit Busquets als Denker und Lenker gewann Barça dreimal die Champions League, am Wochenende könnte der neunte gemeinsame spanische Meistertitel feststehen. Seinen Herzensklub zu verlassen sei "keine einfache Entscheidung, aber die Zeit ist gekommen", sagte Busquets, der 718 Spiele für Barcelona bestritt und mehr als 30 Pokale gewann. Ob er seine Karriere anderswo fortsetzt, ist offen.