fhas

Lange Zeit hatte es nach dem romantischen Ende ausgesehen, das sich viele Zuschauer bei der 150. Ausgabe der Open Championship gewünscht hatten - am Ende jedoch verpasste der Nordire Rory McIlroy den Heimsieg in Großbritannien. Eine Runde von zwei Schlägen unter Par reichte am Sonntag nicht aus, um den Angriff des Australiers Cameron Smith, 28, abzuwehren, der auf dem Old Course sein erstes Major-Turnier gewinnen konnte. "Was für eine Woche. Es ist einfach surreal", sagte Smith mit der Claret Jug, der traditionellen Krug-Trophäe in den Händen. Er wolle "auf jeden Fall herausfinden, wie viel Bier da reinpasst".

Smith spielte eine spektakuläre Finalrunde in acht Schlägen unter Par und erreichte mit einem Gesamtergebnis von 20 Schlägen unter Par den historischen Bestwert bei Major-Turnieren. Weder sein Spielpartner, der Amerikaner Cameron Young, der sich noch Platz zwei sicherte, noch McIlroy hatten dem etwas entgegenzusetzen. Für den Nordiren setzt sich damit die Serie von knappen Niederlagen fort: Seit 2014 wartet McIlroy auf einen weiteren Sieg bei einem der großen vier Turniere. "Ich muss einfach geduldig bleiben", sagte er sichtlich enttäuscht nach dem Turnier: "Ich muss einfach weiter an der Tür klopfen und irgendwann wird sie wieder aufgehen."