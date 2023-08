Die Rückkehr des ehemaligen Schwergewichts-Weltmeisters Anthony Joshua in den Ring ist verschoben. Der für den 12. August in London angesetzte Kampf gegen seinen britischen Landsmann Dillian Whyte fällt nach einer positiven Dopingprobe seines Gegners aus. Das teilte der Promoter Matchroom nach einer entsprechenden Mitteilung der zuständigen Anti-Doping-Agentur mit. Der 35-jährige Whyte beteuerte seine Unschuld. "Ich bin schockiert und am Boden zerstört", schrieb Whyte bei Twitter. Er habe erst am Samstagmorgen vom positiven Test erfahren: "Der Kampf wurde abgesagt, ohne dass ich die Möglichkeit hatte, meine Unschuld zu beweisen." Whyte will das Testergebnis anfechten. "Es ist nicht das erste Mal, dass mir ein positiver Befund für eine Substanz gemeldet wird, die ich nicht eingenommen habe. Wie beim letzten Mal werde ich erneut beweisen, dass ich völlig unschuldig bin", sagte er.

Das erneute Duell mit Whyte, den Joshua 2015 bezwungen hatte, war angesetzt worden, nachdem die langwierigen Gespräche für einen Kampf gegen WBC-Champion Tyson Fury gescheitert waren. Erst im April hatte Joshua den US-Amerikaner Jermaine Franklin in einem Aufbaukampf nach Punkten besiegt, von der Dominanz und Leichtigkeit früherer Tage war er dabei aber weit entfernt. Die Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF hatte er 2021 an den Ukrainer Alexander Usyk verloren, auch im Rückkampf setzte es wenige Monate später eine empfindliche Niederlage. Aktuell steht Joshua bei 25 Siegen in 28 Profikämpfen (drei Niederlagen).