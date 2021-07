Dem Bogenschützen Florian Unruh ist in der zweiten Runde der Einzelkonkurrenz eine Überraschung gelungen. Unruh, 28, setzte sich 7:3 gegen den zweimaligen Olympiasieger aus Südkorea, Kim Je-deok, durch. Dies sei "einer der größten Erfolge" seiner Karriere, sagte Unruh, Ehemann von Lisa Unruh, die am Sonntag Team-Bronze gewonnen hatte. Am Samstag im Achtelfinale trifft er nun auf Crispin Duenas aus Kanada. Zum Auftakt hatte sich Unruh beim 6:2 gegen Arif Dwi Pangestu aus Indonesien durchgesetzt.

Zuvor hatte Michelle Kroppen den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die 25-Jährige aus Jena, Mitglied des Bronze-Teams, unterlag auf dem Yumenoshima Park Archery Field in der zweiten Runde 4:6 gegen Elena Osipowa vom Team des Russischen Olympischen Komitees. "Es ist nie schön zu verlieren", sagte Kroppen, dann nahm sie das nächste Ziel ins Visier: "Und jetzt wird für Paris 2024 angegriffen."