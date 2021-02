Schon mal ein Auto alleine angeschoben? Manchmal steht man vor so einer Aufgabe: einen Schrank verrücken, eine alte Kühltruhe in den Container am Wertstoffhof wuchten. Bis der erste Ruck kommt, sagt Mariama Jamanka, ist es immer, als müsse man eine Wand anschieben. Oder einen Monobob.

Gut, der steht auf Eis, ist aber mindestens 162 Kilogramm schwer. Und anders als mit dem Zweierbob steht Pilotin Jamanka hier beim Starten nicht an der Seite, sondern schiebt hinten an, und zwar allein. Nach dem ersten Ruck folgt eine gefühlt sehr lange Startstrecke, auf der sie aufpassen muss, dass sie nicht nachlässt, immer den maximalen Widerstand sucht, dass es also ordentlich wehtut. Kein Explodieren, Sprinten und Fliegen ist das, wie sie es mit Bremserin Anabel Galander im Zweierbob erlebt. Sondern eher Schieben in Zeitlupe - und dann: gemächliches Weiterfahren.

"Ich bin dagegen", sagt Jamanka auf die Frage, wie sie nun, nach der ersten Weltcupsaison, über den Monobob denkt. Andererseits hat sie auch eine maximale Einstellung, wechselte einst aus der Leichtathletik zum Bobfahren, zog aus der Heimat Berlin nach Oberhof um, wurde Olympiasiegerin und denkt deshalb sehr professionell. Dem Mono kann sie nicht ausweichen, sie muss sich ihm stellen, will ihn beherrschen. Allein schon deshalb, "weil ich nicht jede Woche im Fernsehen blöd dastehen will".

Die Anschieberinnen? Helfen beim Schleppen und schauen zu

Denn im Einer, da schauen auch die Besten aus wie Anfänger. Obwohl er für einen einsamen Anschieber höllisch schwer ist, wird er später in der Rinne federleicht. Mangels Tempo und Gesamtgewicht driften die Fahrerinnen sehr schnell schräg dahin, rutschen quer übers Eis, rempeln die Bande, alles was eben Bob-Einsteigern widerfährt. Und auch am Wochenende, bei der Monobob-WM-Premiere in Altenberg, wird dieser Wettkampf eher keine Werbung darstellen für hochklassigen Sport.

Detailansicht öffnen Auf der Suche nach dem Kick: Mariama Jamanka liebt ihren Sport, den Monobob weniger (Foto: Ed Gar/imago)

Aber es hilft ja nichts: Wer 2022 an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen will, muss diesen ungemütlichen Weg gehen. Und deswegen ist noch gar nicht sicher, dass Titelverteidigerin Jamanka in Peking dabei ist. Drei dürfen antreten, der deutsche Verband BSD hat derzeit aber vier gleichstarke Frauen-Bob-Teams: Team Kim Kalicki, Team Laura Nolte, Team Stephanie Schneider, und Team Jamanka. Wobei? In Zeiten des Monobobs denkt man weniger in Teams, als in Personen. Denn das Reglement des Weltverbands IBSF schreibt vor, dass die Olympiaqualifikation personen- und nicht teamgebunden ist. Was bedeutet, dass die eher mono-skeptische Zweier-Pilotin Jamanka fahren muss und ihre Anschieberin nicht fahren darf, obwohl die vielleicht talentiert wäre und sehr gerne fahren würde. Stattdessen muss die nun tragen helfen, vom Ziel zum Laster, und oben vom Laster zum Start.

Jamanka findet das "einfach falsch", kann aber nichts dagegen machen. Sie muss sich nun darauf konzentrieren, die richtige Einer-Ideallinie zu finden, was auf der kurzen, schnellen, kurvenreichen Altenberger Bahn nicht leicht ist. Denn die Linie, die sie im Zweierbob fährt, ist für den Monobob nicht geeignet. Sie muss wegen der instabileren Fahrlage defensiver lenken, um zu verhindern, dass sie in einer Steilkurve das eigene Heck überholt.

Der Frauen-Viererbob wäre echte Gleichberechtigung, wurde aber abgelehnt

Bei allem weiß auch Jamanka, dass der Einführung des Kompaktbobs sinnvolle Absichten zugrunde lagen. Denn der Ruf nach einer zweiten Wettkampfserie auch für die Frauen wurde immer stärker, und angesichts des Ringens um Gleichberechtigung sah sich auch das IOC gezwungen, etwas zu unternehmen. Und eine Initiative lag bereits vor. Angeschoben von der Kanadierin und heutigen US-Bobfahrerin Kaillie Humphries wollten die Pilotinnen gerne das bekommen, was die Bob-Männer schon immer lieben: den noch schnelleren, anspruchsvolleren, attraktiveren Vierer-Bob-Wettkampf. Zu gefährlich, zu schwer zu tragen, zu wenige Interessentinnen, hieß es vor fünf Jahren. Es waren in etwa jene Einwände, die noch vor jeder - letztendlich erfolgreichen - Einführung eines Frauen-Wettbewerbs erhoben wurden.

Für die Olympia-Veranstalter ist der Monobob nun jedenfalls ein gelungener Kompromiss. Die Elite hat sich damit abgefunden und übt fleißig, so wie Jamanka, die allerdings noch hinterher fährt. Tatsächlich können hier nun auch Einsteigerinnen mitmachen, sogar bei Olympia. Der Schlitten ist ein Einheitsmodell, das niemanden bevorteilen soll, auch wenn wohl nicht alle ganz gleich sind, denn dies ist keine Serienproduktion wie bei Autos. Und dass nun auch exotische Bobfahrerinnen bei Olympia dabei sein dürfen, ist natürlich immer zu begrüßen.

Die Frage bleibt aber, ob das grundlegende Ziel der Ringe-Bewegung nicht ein anderes ist. Nämlich, dass sich die Besten der Welt messen und sich dabei weiterentwickeln, bei Männern wie Frauen. Mit dem Viererbob der Frauen wäre dies möglich gewesen. Der Wettkampf wäre spannender, athletischer und gleichberechtigter geworden. Stattdessen fährt man nun - bei Olympia - einen Anfängerbob.