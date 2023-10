Den Ring fest im Blick: Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder (links) spielt in der US-Liga NBA in neuem Trikot. Für die Toronto Raptors erzielt er im zweiten Saisonspiel zehn Punkte - sein Team verliert in der Nacht auf Samstag gegen die Chicago Bulls dennoch mit 103:104.

Detailansicht öffnen (Foto: Eva Manhart/AFP)

Nicht immer rechtzeitig am Ball: Tennisspieler Alexander Zverev verpasst das Halbfinale beim Turnier in Österreichs Hauptstadt Wien. In der Runde der letzten Acht muss er sich dem Russen Andrey Rublev mit 1:6, 7:6 (5), 3:6 geschlagen geben.

Detailansicht öffnen (Foto: Leonhard Foeger/Reuters)

Am schnellsten den Berg hinunter geschlängelt: Die Schweizerin Lara Gut-Behrami gewinnt den Auftakt der Weltcup-Saison im Ski Alpin. Beim Riesenslalom im österreichischen Sölden liegt sie am Ende 0,02 Sekunden vor der Italienerin Federica Brignone. Mikaela Shiffrin wird nur Sechste.

Detailansicht öffnen (Foto: Jay Biggerstaff/Getty Images/AFP)

Daneben gefasst: College-Footballspieler Trevor Kardell von den Kansas Jayhawks kann den Ball im Spiel gegen die Oklahoma Sooners nicht fangen.

Detailansicht öffnen (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

Zu Boden geschickt: Der erst 18-jährige Brite Moses Itauma (links) lässt seinem Gegner Istvan Bernath aus Ungarn keine Chance und gewinnt den Boxkampf in der saudischen Hauptstadt Riad nach weniger als zwei Minuten durch.

Detailansicht öffnen (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Aufs Kreuz gelegt: Bei den Panamerikanischen Spielen in Santiago de Chile bezwingt Judokämpfer Willis Garcia (in blau) aus Venezuela im Viertelfinale der Klasse bis 66 Kilogramm seinen brasilianischen Gegner Willian Lima (in weiß) durch Ippon.

Detailansicht öffnen (Foto: Godofredo A. Vásquez/AP)

Wasser- statt Sektdusche: Adolis Garcia (Mitte) von den Texas Rangers wird von seinen Teamkollegen gefeiert, nachdem er im Spiel der Baseball World Series in Arlington, Texas, einen Home Run gegen die Arizona Diamondbacks erzielt hat. Die Rangers gewinnen 6:5.