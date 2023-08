An der Küste Tahitis bereiten sich die Surf-Profis schon mal für die Olympischen Spiele 2024 vor, beim Polo in Singapur ist ein prominenter Teilnehmer zu bestaunen, und bei den Radsport-Weltmeisterschaften in Schottland geht es für die Fahrerinnen und Fahrer durch das Grün des Glentress Forest.